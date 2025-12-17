В конгресс США внесли проект санкций против российской нефти

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Законопроект, требующий введения санкций против любого государства или юридического лица за импорт или перевозку российский нефти с исключениями для "интересов США и Украины", внесли на рассмотрение сенаторы от двух партий США, сообщили в комитете сената по банковскому делу, жилью и городским делам.

Как отмечается в заявлении комитета, среди сенаторов-соавторов документа числятся республиканец от Пенсильвании Дэйв МакКормик, демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен , демократ от Делавэра Крис Кунс и республиканец от Огайо Джон Хьюстед.

"Сегодня (упомянутыми - ред.) сенаторами... был представлен законопроект о сокращении прибыли от российской нефти (DROP) от 2025 года, предусматривающий введение целенаправленных санкций против всех, кто бы ни занимался торговлей российской нефтью", - говорится на официальном портале комитета сената по банковскому делу, жилью и городским делам.

Законопроект гласит, что в случае вступления законопроекта в силу, президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан применить санкции к нарушителю режима в той мере, в какой это необходимо для блокировки и запрета всех сделок с имуществом и имущественными интересами иностранного лица, если такое имущество и имущественные интересы находятся в США или под контролем американского гражданина.

По словам соавторов, DROP заполняет ключевой пробел в санкционной политике США в отношении частных лиц и компаний по всему миру, которые импортируют и перевозят нефть российского происхождения. Законопроект, в частности, предусматривает введение целенаправленных санкций в отношении покупателей, посредников и любых других лиц, занимающихся торговлей российской нефтью.