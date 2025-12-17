В конгресс США внесли проект санкций против российской нефти

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Законопроект, требующий введения санкций против любого государства или юридического лица за импорт или перевозку российский нефти с исключениями для "интересов США и Украины", внесли на рассмотрение сенаторы от двух партий США, сообщили в комитете сената по банковскому делу, жилью и городским делам.
Как отмечается в заявлении комитета, среди сенаторов-соавторов документа числятся республиканец от Пенсильвании Дэйв МакКормик, демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, демократ от Делавэра Крис Кунс и республиканец от Огайо Джон Хьюстед.
"Сегодня (упомянутыми - ред.) сенаторами... был представлен законопроект о сокращении прибыли от российской нефти (DROP) от 2025 года, предусматривающий введение целенаправленных санкций против всех, кто бы ни занимался торговлей российской нефтью", - говорится на официальном портале комитета сената по банковскому делу, жилью и городским делам.
Законопроект гласит, что в случае вступления законопроекта в силу, президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан применить санкции к нарушителю режима в той мере, в какой это необходимо для блокировки и запрета всех сделок с имуществом и имущественными интересами иностранного лица, если такое имущество и имущественные интересы находятся в США или под контролем американского гражданина.
По словам соавторов, DROP заполняет ключевой пробел в санкционной политике США в отношении частных лиц и компаний по всему миру, которые импортируют и перевозят нефть российского происхождения. Законопроект, в частности, предусматривает введение целенаправленных санкций в отношении покупателей, посредников и любых других лиц, занимающихся торговлей российской нефтью.
При этом администрация президента США Дональда Трампа сможет выбрать в отношении других государств до двух из четырех предлагаемых исключений из правил налагаемого санкционного режима: если страна-покупатель нефти перечисляет средства на изолирующий их эскроу-счет и снижает закупаемые объемы, уплачивает Украине взнос за каждый купленный баррель российской нефти, предоставляет существенную военную или экономическую помощь Украине, либо же администрация Трампа может решить не подвергать санкциям вывоз нефти из определенных российских портов "для постепенного наращивания давления".
