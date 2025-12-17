Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/ssha-2062536856.html
СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России
СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России
Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные, для отказа от плана ЕС... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T07:38:00+03:00
2025-12-17T07:38:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062530210.html
https://ria.ru/20251217/merts-2062510179.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России

Politico: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные, для отказа от плана ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства - по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, - с целью добиться отказа от плана использования российских активов... для финансирования Украины", - говорится в публикации.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
06:01
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17
 
В миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала