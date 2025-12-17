СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные, для отказа от плана ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.