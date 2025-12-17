Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа

ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. После угроз президента Дональда Трампа в адрес Венесуэлы к ее берегам направились три истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, выяснило РИА Новости, проанализировав данные портала Flightradar24.
Один из истребителей F/A-18E Super Hornet находится в воздухе до сих пор. Уже больше 2 часов он кружит у побережья Венесуэлы, над акваторией Карибского моря, недалеко от островов Кюрасао и Аруба.
Ранее в районе Венесуэлы также был замечен американский палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.