Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа

Ранее в районе Венесуэлы также был замечен американский палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.