Рейтинг@Mail.ru
Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/ssha-2062531942.html
Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа
Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа - РИА Новости, 17.12.2025
Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа
После угроз президента Дональда Трампа в адрес Венесуэлы к ее берегам направились три истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T06:27:00+03:00
2025-12-17T06:27:00+03:00
в мире
венесуэла
карибское море
кюрасао
дональд трамп
flightradar24
f/a-18e
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149970/31/1499703101_0:140:3500:2109_1920x0_80_0_0_37417a3f95d07d03b0f9826473f25c9b.jpg
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062531764.html
https://ria.ru/20251217/maduro-2062526103.html
венесуэла
карибское море
кюрасао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832390515_0:0:4656:3492_1920x0_80_0_0_0db5bb68452b4cb8b6730f972e9d93ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, карибское море, кюрасао, дональд трамп, flightradar24, f/a-18e
В мире, Венесуэла, Карибское море, Кюрасао, Дональд Трамп, Flightradar24, F/A-18E
Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа

Пять самолетов США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа

© Фото : U.S. Navy / Erik HildebrandtСамолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане
Самолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : U.S. Navy / Erik Hildebrandt
Самолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. После угроз президента Дональда Трампа в адрес Венесуэлы к ее берегам направились три истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, выяснило РИА Новости, проанализировав данные портала Flightradar24.
Один из истребителей F/A-18E Super Hornet находится в воздухе до сих пор. Уже больше 2 часов он кружит у побережья Венесуэлы, над акваторией Карибского моря, недалеко от островов Кюрасао и Аруба.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию
06:25
Ранее в районе Венесуэлы также был замечен американский палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США
04:49
 
В миреВенесуэлаКарибское мореКюрасаоДональд ТрампFlightradar24F/A-18E
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала