https://ria.ru/20251217/ssha-2062523005.html
В США объяснили слова о Европе в стратегии нацбезопасности
В США объяснили слова о Европе в стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 17.12.2025
В США объяснили слова о Европе в стратегии нацбезопасности
США не оскорбляли Европу в новой стратегии национальной безопасности США, а поставили ей диагноз, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:24:00+03:00
2025-12-17T03:24:00+03:00
2025-12-17T03:24:00+03:00
в мире
сша
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20251206/es-2060294765.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, евросоюз
В мире, США, Европа, Евросоюз
В США объяснили слова о Европе в стратегии нацбезопасности
Хелберг: США поставили Европе диагноз в новой стратегии нацбезопасности