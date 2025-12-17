Рейтинг@Mail.ru
США перевели 22 кубинских мигранта на базу в Гуантанамо, пишет NYT
00:30 17.12.2025
США перевели 22 кубинских мигранта на базу в Гуантанамо, пишет NYT
в мире
гуантанамо (город)
куба
сша
гуантанамо (город)
куба
сша
в мире, гуантанамо (город), куба, сша
В мире, Гуантанамо (город), Куба, США
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США перевели более 20 заключенных под стражу кубинских мигранта на военную базу в Гуантанамо, впервые за два месяца заселив центр содержания нелегалов, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"США перевели 22 кубинских мигранта на свою военно-морскую базу в Гуантанамо, вновь заселив центр содержания под стражей мужчинами, которых они намерены депортировать, впервые за два месяца", - говорится в статье.
Газета отмечает, что за 2025 год база суммарно приняла около 730 лиц, заключенных под стражу по миграционным делам, включая новоприбывших. При этом с середины октября в Гуантанамо не находилось ни одного мигранта.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более 100 лет, служит центром содержания для подозреваемых в причастности к терактам в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В Гуантанамо также существует отдельный центр содержания для мигрантов всех возрастов, которых ловят при попытке попасть в США. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на внутренние правительственные документы, согласно которым стало известно, что мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки.
