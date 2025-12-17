Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025
14:54 17.12.2025
Срок выплаты за активное ведение боевых действий сокращен, сообщил Белоусов
Срок выплаты за активное ведение боевых действий сокращен, сообщил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Срок выплаты за активное ведение боевых действий сокращен, сообщил Белоусов
Срок выплаты за активное ведение боевых действий до бойцов сокращен с трех месяцев до трех дней, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
общество, россия, андрей белоусов
Общество, Россия, Андрей Белоусов
Срок выплаты за активное ведение боевых действий сокращен, сообщил Белоусов

Белоусов: срок выплаты за ведение боевых действий сократили до трех дней

Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Срок выплаты за активное ведение боевых действий до бойцов сокращен с трех месяцев до трех дней, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
"За счет оптимизации документооборота и изменения организационных процедур срок доведения денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий до получателей сокращен с трех месяцев до трех дней", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Соцфонде рассказали о выплатах для участников СВО и их семей
9 декабря, 06:25
 
Общество Россия Андрей Белоусов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
