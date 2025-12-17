https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062629702.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от...
инфографика
спецоперация
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 декабря 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Герасимовку в Днепропетровской области, а также нанесли поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 беспилотника, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 574 танка и других бронемашин, 1 633 реактивные системы залпового огня, 31 973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 49 280 единиц автомобильной техники.