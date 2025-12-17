Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 17.12.2025
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ в зоне СВО
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск уничтожила за прошедшие сутки 18 блиндажей ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, 18 блиндажей ВСУ, 11 пунктов пунктов управления и семь антенн БПЛА противника", - сказал Астафьев.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов заявил, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 13 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, квадроцикл, два пункта боепитания и семь станций спутниковой связи Starlink.
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
