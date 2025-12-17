МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск уничтожила за прошедшие сутки 18 блиндажей ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов заявил, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 13 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, квадроцикл, два пункта боепитания и семь станций спутниковой связи Starlink.