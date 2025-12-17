https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062537987.html
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ в зоне СВО
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ в зоне СВО
Российская "Южная" группировка войск уничтожила за прошедшие сутки 18 блиндажей ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях, сообщил... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ в зоне СВО
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ на трех направлениях