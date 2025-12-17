Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 17.12.2025 (обновлено: 07:33 17.12.2025)
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
В Черниговской области армия нанесла удары по командному пункту батальона ВСУ, атаковавшего российские приграничные регионы, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 17.12.2025
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области

РИА Новости: ВС России поразили командный пункт 433-го батальона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Черниговской области армия нанесла удары по командному пункту батальона ВСУ, атаковавшего российские приграничные регионы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе Жерновки (Черниговская область. — Прим. ред.) поражен командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который осуществлял удары по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей", — сказал собеседник агентства.
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании
13 декабря, 15:40
Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные российские регионы. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
