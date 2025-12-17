https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062533079.html
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
В Черниговской области армия нанесла удары по командному пункту батальона ВСУ, атаковавшего российские приграничные регионы, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
черниговская область
вооруженные силы украины
ВС России поразили командный пункт батальона ВСУ в Черниговской области
