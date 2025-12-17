https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062532794.html
ВС России сорвали ротацию двух бригад ВСУ в Харьковской области
Ротация 72-й и 127-й бригад ВСУ сорвана в Харьковской области в районе населенного пункта Старица, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
