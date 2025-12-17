https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062530546.html
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации с живой силой ВСУ на константиновском направлении в ДНР,... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
2025
