Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 17.12.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
Расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотными авиационными системами ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщило... РИА Новости, 17.12.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
