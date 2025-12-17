Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.12.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 17.12.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
Расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотными авиационными системами ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщило... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Гаубица Д-30 ВС РФ уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотными авиационными системами ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, разведка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск выявила местонахождение пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Константиновка и передала координаты цели расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
"Точным огнем расчет гаубицы поразил не только вражеский пункт управления дронами, но и живую силу противника", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Группировка "Днепр" комплектуется зимним обмундированием в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
 
