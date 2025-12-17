Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотными авиационными системами ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

"Точным огнем расчет гаубицы поразил не только вражеский пункт управления дронами, но и живую силу противника", - говорится в сообщении.