Группировка "Днепр" комплектуется зимним обмундированием в зоне СВО

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" планово обеспечиваются зимним обмундированием в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

"В соответствии с планом, военнослужащие, прибывшие на доукомплектование воинских частей и подразделений группировки, а также вышедшие на восстановление после выполнения боевых задач, планово обеспечиваются новыми комплектами зимнего полевого обмундирования ВКПО 3.0", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции военнослужащим мотострелкового полка из состава Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ проведена выдача комплектов зимнего обмундирования.

"В состав комплекта входит костюм зимний, костюм демисезонный, комплект нательного белья, комплект флисового белья, зимние носки, перчатки специальные, шарф, шапка, ботинки зимние, ботинки демисезонные", - добавили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами.