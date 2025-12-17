ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчеты САУ "Гиацинт-С" российской группировки войск "Днепр" уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" артиллерийского соединения ЮВО из состава группировки войск "Днепр" выполняют задачи по контрбатарейной борьбе и огневому поражению объектов военной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе боевой работы средствами разведки был обнаружен склад боеприпасов противника, и после подтверждения данных, координаты цели были немедленно переданы на командный пункт артиллерийского подразделения.

"Расчет самоходного артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате цель была поражена, а расчет БпС зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов", - сообщило Минобороны.