ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 17.12.2025
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Расчеты САУ "Гиацинт-С" российской группировки войск "Днепр" уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

САУ "Гиацинт-С" уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчеты САУ "Гиацинт-С" российской группировки войск "Днепр" уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" артиллерийского соединения ЮВО из состава группировки войск "Днепр" выполняют задачи по контрбатарейной борьбе и огневому поражению объектов военной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области
05:09
По данным ведомства, в ходе боевой работы средствами разведки был обнаружен склад боеприпасов противника, и после подтверждения данных, координаты цели были немедленно переданы на командный пункт артиллерийского подразделения.
"Расчет самоходного артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате цель была поражена, а расчет БпС зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов", - сообщило Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что после выполнения огневой задачи расчет осуществил мероприятия по маскировке и оперативно сменил позицию.
Российские военнослужащие
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
05:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
