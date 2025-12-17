ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.