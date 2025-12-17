https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062527182.html
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ приблизится к освобожденному Купянску, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 17.12.2025
Артиллеристы "Запада" пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ приблизится к освобожденному Купянску, сообщило Минобороны России.
"Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад", действующие на Купянском направлении в Харьковской области
, пресекли перемещение групп ВСУ
, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области", — говорится в сообщении.
В ходе воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили перемещение мелких групп ВСУ, двигающихся в сторону освобожденного Купянска.
"Получив команду расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" выдвинулся на огневую позицию. Наведение на цели и корректировка стрельбы выполнялась с применением разведывательного БПЛА", — добавили в Минобороны.
В понедельник источник в Объединенной группировке войск опроверг утверждения украинских СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.