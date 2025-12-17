Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 17.12.2025 (обновлено: 05:16 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062527182.html
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ приблизится к освобожденному Купянску, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:05:00+03:00
2025-12-17T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20251216/spetsoperatsiya-2062272027.html
https://ria.ru/20251216/vsu-2062279604.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску

Артиллеристы "Запада" пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ приблизится к освобожденному Купянску, сообщило Минобороны России.
«
"Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад", действующие на Купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 04:12
В ходе воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили перемещение мелких групп ВСУ, двигающихся в сторону освобожденного Купянска.
"Получив команду расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" выдвинулся на огневую позицию. Наведение на цели и корректировка стрельбы выполнялась с применением разведывательного БПЛА", — добавили в Минобороны.
В понедельник источник в Объединенной группировке войск опроверг утверждения украинских СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением
Вчера, 06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала