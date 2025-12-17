Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов обозначил перспективы продвижения на Сумском направлении - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 17.12.2025
Алаудинов обозначил перспективы продвижения на Сумском направлении
Алаудинов обозначил перспективы продвижения на Сумском направлении
Алаудинов обозначил перспективы продвижения на Сумском направлении

Алаудинов: подразделения "Севера" держат инициативу на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Апти Алаудинов. Архивное фото
КУРСК, 17 дек - РИА Новости. Сумское направление является перспективным для движения сил РФ, на данный момент спецназ "Ахмат" и смежные подразделения группировки "Север" ВС РФ держат инициативу на данном участке фронта, сообщил РИА Новости командир "Ахмата", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ.
Боец спецназа Ахмат на позиции в зона СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ уничтожают своих военных при угрозе плена, заявил Алаудинов
14 декабря, 05:12
"Мы потихоньку продвигаемся в направлении Сум и само сумское направление оно говорит о том, что мы в принципе, конечно, перспективы видим, так как это территория, которая по сути является для нас очень значимой", - заявил Алаудинов.
Он уточнил, что ВСУ делают ставку на дроны, пытаясь помешать продвижению российских сил.
"Тоже надо отметить, что против него (противника - ред.) у нас поставлена хорошо работа именно радиоэлектронной борьбы. В то же самое время, мы также основную работу и задачу выполняем именно с применением беспилотных летательных средств", - пояснил Алаудинов.
Собеседник агентства подчеркнул, что российские силы на данном участке успешно противодействуют БПЛА ВСУ.
"Нам удалось все-таки уже получить преимущество в небе на этих участках, потому что реально контролируем уже всю логистику противника на этих направлениях. Противник же тоже пытался у нас перехватить эту инициативу… В то же самое время получилось, что на данный момент все-таки уже инициатива находится полностью на нашей стороне", - сказал Алаудинов.
Президент России Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области
2 декабря, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьСумыАпти АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
