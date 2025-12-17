https://ria.ru/20251217/sotsseti-2062524936.html
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет - РИА Новости, 17.12.2025
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:09:00+03:00
2025-12-17T04:09:00+03:00
2025-12-17T04:09:00+03:00
общество
россия
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950145406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83635fd12524b5e39d1460b09d85a215.jpg
https://ria.ru/20251212/isk-2061556919.html
https://ria.ru/20251211/danija-2061379969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950145406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5036d4acc1954d68b8fa62fd054ffed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, whatsapp inc.
Общество, Россия, WhatsApp Inc.
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет
РИА Новости: в ОП РФ предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 16 лет.
Ранее Машаров в беседе с РИА новости предлагал ввести в России
обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете.
"Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет", - рассказал Машаров.
Среди ограничений он также отметил блокировку онлайн-игр в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции, окончательную блокировку WhatsApp
и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.
"Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу", - заключил Машаров.