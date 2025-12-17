Рейтинг@Mail.ru
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/sotsseti-2062524936.html
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет - РИА Новости, 17.12.2025
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:09:00+03:00
2025-12-17T04:09:00+03:00
общество
россия
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950145406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83635fd12524b5e39d1460b09d85a215.jpg
https://ria.ru/20251212/isk-2061556919.html
https://ria.ru/20251211/danija-2061379969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950145406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5036d4acc1954d68b8fa62fd054ffed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, whatsapp inc.
Общество, Россия, WhatsApp Inc.
В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

РИА Новости: в ОП РФ предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

© iStock.com / SolStockРебенок в очках за компьютером
Ребенок в очках за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / SolStock
Ребенок в очках за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 16 лет.
Ранее Машаров в беседе с РИА новости предлагал ввести в России обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете.
Флаг Австралии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
12 декабря, 04:06
"Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет", - рассказал Машаров.
Среди ограничений он также отметил блокировку онлайн-игр в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции, окончательную блокировку WhatsApp и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.
"Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу", - заключил Машаров.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP
11 декабря, 14:27
 
ОбществоРоссияWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала