Россия подписала планы военного сотрудничества с восемью странами

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в этом году подписала планы сотрудничества в военной сфере и военно-техническом сотрудничестве с восемью странами, включая Белоруссию и ряд стран Азии, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.