Владимир Солодов: руководитель должен слышать запросы людей

Камчатский край, несмотря на отдаленность, развивает и экономику, и социальную сферу, а по некоторым показателям – так и находится в лидерах. В сфере внимания местных властей – поддержка ветеранов СВО, забота о материнстве и детях, а также прогресс городской среды. Кроме этого, несмотря на природные катаклизмы, интерес к поездке на Камчатку сохраняют и туристы из разных областей России. О том, как будет развиваться регион, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

– Владимир Викторович, регион вам достался со сложными природными условиями. Чувствуется, что достаточно часто управление надо осуществлять в ручном режиме. Легко ли работает переход на него?

– Я считаю, что Камчатский край мне не "достался", а мне повезло работать именно здесь. На Камчатке родились трое моих детей. Я глубоко погружен в жизнь региона.

На Камчатке сосредоточены все стихии. Это и экстремальные погодные условия, и сильные ветры, и извержения вулканов, и сейсмическая активность. И 2025 год это в очередной раз подтвердил. С 30 июля по сегодняшний день произошло 3600 сейсмических явлений. То есть, трясет каждый день.

И самое мощное, магнитудой 8,8 балла, произошло 30 июля и вошло в десятку сильнейших землетрясений человечества. Но при этом у нас обошлось без жертв и разрушений. Это серьезное достижение строительной отрасли. И показатель готовности, воли и мужества жителей края.

Все это предопределяет особенные условия жизни и труда. У нас отработаны и отмена занятий в школах, и сокращение рабочего дня, и механизм перевода на дистант. Недавно, во время циклона, мы его применяли.

После сильного землетрясения я принял решение ввести сокращенный рабочий день. Сейчас я буду, скорее всего, готовить инициативу на федеральном уровне. Очень важно и регулирование трудовых отношений в этой ситуации. Это отражение реальности, в которой мы живем.

– Вы уделяете много внимания социальной политике, поддержке материнства и детства. Есть ли камчатские ноу-хау?

– За последние пять лет количество многодетных семей у нас увеличилось в 1,5 раза. У нас замечательные многодетные семьи. Недавно, перед Днем матери, я встречался с ними, увидел, какие это позитивные, активные, энергичные сообщества.

Если говорить про ноу-хау, то мы реагируем на то, на что есть запрос. Это основа нашей социальной политики. Одна из волнующих семьи тем – тарифы на жилищно-коммунальные услуги, одни из самых высоких в стране. И мы откликаемся. У нас уже отработана система, когда после рождения третьего ребенка семьи получают 30% льготы на услуги ЖКХ, после четвертого – 50%. В этом году мы решили предоставлять 30% льготы при рождении второго ребенка, пока ему не исполнится 3 года.

В этом году мы разрешили часть регионального материнского капитала использовать на текущие расходы в случае, если доходы у семьи небольшие. Мы ввели денежную выплату, как альтернативу получению земельного участка.

– Что делается в регионе для поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей?

– Для ветеранов СВО и их семей мы реализуем программу выделения земельных участков. Уделяем внимание заботе о детях, в том числе в индивидуальном порядке, реагируем на запросы.

Я недавно дал поручение, чтобы каждой семье участников СВО с детьми позвонил социальный координатор фонда "Защитники Отечества" и предложил посещение термальных источников, мероприятие в театре, занятия спортом или дополнительное образование.

Сейчас сфера нашего особого внимания – трудоустройство ветеранов СВО. У нас реализуется программа "Герои Камчатки". Я тоже наставник одного из участников, учителя из Вилючинска, который добровольно отслужил, получил серьезное ранение, вернулся. Сейчас мы работаем над тем, чтобы его интегрировать в систему управления образованием. Перед нами стоит задача интеграции наших ветеранов в различные сферы – от ЖКХ и энергетики до образования и воспитания детей.

– Вы поручили правительству региона проводить регулярные встречи с жителями Камчатки. С какими просьбами обращаются жители?

– Для меня это формат регулярный, привычный. Он порой не просто дается, с некоторым скрипом реализуется в органах власти, но я считаю принципиально важным, чтобы ответственный руководитель вживую слушал людей. И слышал их проблемы.

Мы работаем над наращиванием внутреннего производства. Товары, которые мы у себя производим, становятся более доступными. Например, в 2025 году мы впервые запустили большой круглогодичный тепличный комплекс, который обеспечивает до 60% потребления. Цены на помидоры и огурцы в 2-2,5 раза понизились. Недавно был опубликован рейтинг потребления овощей в разных регионах. Мы там на очень хорошем месте с позитивной динамикой. Так один отдельный взятый проект внес вклад в здоровье жителей.

Мы в этом году открыли новую краевую больницу, оснащенную по самым высоким стандартам. К сожалению, доступность медицинской помощи пока остается системной проблемой. Решаем ее привлечением врачей и выстраиванием маршрутизации, доступности в том числе и узких специалистов.

Многих волнует состояние городской среды, особенно сейчас, ввиду снегопадов. И в этой ситуации тоже важно реагировать на запросы. Я поручил, чтобы каждый адрес, который появляется в обращениях, брали на контроль и проверяли выполнение. Для нас это важный импульс в работе. И для людей важно, что их слышат.

– Недавно на Камчатке прошел Региональный зимний форум, где разрабатывались проекты реализации проектов молодежи в регионе. Каковы основные направления молодежной политики края?

– Сам этот форум был ответом на запрос молодежи. Ребятам важно, чтобы их собрали со всех районов, чтобы они познакомились и договорились о совместном видении дальнейшего развития. Мы очень живо поговорили.

Несколько конкретных предложений отмечу особо. Первое – это выделение в конкурсе региональных грантов специальной номинации для проектов молодежи. Уже со следующего года мы его реализуем. Проекты получат первичное финансирование, а дальше мы поможем ребятам дооформить проект для президентского гранта и других механизмов федеральной поддержки.

И второе. Есть у ребят запрос на свое место, свою инфраструктуру. В ближайшее время мы запустим первый молодежный коворкинг, доступный 24/7. Сейчас определяемся с местом.

– Какие спортивные инициативы реализуются на Камчатке? Есть ли достижения?

– Спорт для нас – приоритет и зона роста. Мы традиционно лидеры в зимних видах спорта – в горных лыжах, в сноуборде. Мы гордимся нашими звездами. Например, Вероникой Степановой, олимпийской чемпионкой по лыжной эстафете, самбисткой Светланой Галянт – многократным чемпионом мира, восходящей звездой, чемпионом мира по боевому самбо Шейх-Мансуром Хабибулаевым. Эти спортсмены дают пример подрастающему поколению. Увеличивается количество учеников в спортшколах, секциях. Через проект "Самбо в школах", через создание возможности шаговой доступности занятий идет популяризация спорта среди наших ребят.

Мы запланировали реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство легкоатлетического манежа.

На днях завершено строительство первого фиджитал-центра на Камчатке. Мы рассчитываем, что этот смешанный формат классических и цифровых видов спорта дадут дополнительный эффект по привлечению ребят к здоровому образу жизни.

– В каких национальных проектах участвует Камчатка? Какие региональные проекты в их рамках реализуются?

– Основное значение для нас имеет нацпроект "Семья", и те меры, о которых я говорил, реализуются как раз в рамках этого нацпроекта.

Безусловно, "Инфраструктура для жизни" – строительство дорог у нас идет активно, как и жилищное строительство. Мы реализуем первые комплексные программы застройки. По жилищному строительству мы растем на 23% по состоянию на начало декабря.

Хотя есть и проблемы. В частности, я отмечу недостаточный темп расселения ветхого аварийного жилья. Это проблема, с которой я обращался к президенту РФ, по ней мы работаем с правительством. Я считаю, что это не просто комфорт, это – безопасность. Тот объем средств, который мы получаем в виде поддержки от федерального бюджета, абсолютно недостаточен. Его надо увеличивать, как минимум, в пять раз. Я уверен, что в развитие поручения президента решение будет найдено.

Нацпроект "Экология" имеет особое значение. Мы гордимся нашей природой. Первые очистные сооружения созданы в Елизово, где протекает Авача – одна из наших ключевых "рыбных" рек. Планомерно создаются очистные сооружения в Петропавловске, чтобы нивелировать стоки в Авачинскую бухту. Заботимся о нашем уникальном озере Култушное в центре Петропавловска. В него попадали стоки и бытовой, и ливневой канализации. Сейчас впервые мы делаем очистные сооружения, будем откачивать накопленные иловые отложения.

Мы проектируем новый экотехнопарк, который станет не просто полигоном для хранения твердых бытовых отходов, а пунктом переработки и развития бизнеса. Потому что предприятия безвозмездно получат сырье для переработки.

Это подъем судов, которые многие десятилетия находятся в затопленном виде в акватории Авачинской бухты. Порядка 60 судов мы уже подняли. И это колоссальная работа. Хочу поблагодарить правительство Российской Федерации. Михаил Мишустин (председатель правительства России – ред.) очень большое внимание уделяет этому проекту.

– Как вы оцениваете турпоток 2025 года?

– Количество туристов не является для нас самоцелью, ведь наша хрупкая природа все равно не сможет всех вместить. Важен тот эффект, который туризм создает для жителей Камчатки: создание рабочих мест, привлечение инвестиций.

Во-вторых, цыплят по осени считают, а туристов – к концу года. Прогнозирую, что рост сохранится. Мы видим это по пассажиропотоку в аэропорту, по загруженности основных туристических мощностей.

Мы расширяем транспортные маршруты, создаем альтернативу авиаперелетам, активно строим дороги к ключевым туристическим точкам. Это даст продление сезона.

Идет развитие делового туризма, растет спрос на проведение мероприятий на Камчатке. Мы сейчас в завершающей стадии запуска конгрессно-выставочной инфраструктуры как в новом аэропорту, так и в городской черте.

Развиваем доступность туризма для наших жителей, чтобы жители Камчатки больше путешествовали. И мы видим существенный рост доли наших жителей в загрузке и гостиниц, и туристических маршрутов.

Активно растет и детский туризм, проводятся такие мероприятия, как молодежный экологический форум. Работает круглогодичный центр компетенций. Все больше приезжает семей с детьми. Камчатка позволяет комбинировать бальнеологию с уникальной природой и познавательным туризмом, который имеет в том числе и патриотическое значение. Достаточно приехать на Камчатку, чтобы понять, насколько великая у нас страна.

– Как Камчатка решает проблему дефицита кадров?

– Принципиально важно, чтобы ребята, которые родились и выросли на Камчатке, имели возможность самореализации. Для этого мы развиваем образовательные учреждения, реализуем профессионалитет. У нас он сфокусирован на горнорудной промышленности. Мы видим всплеск интереса. Можно без преувеличения сказать, что сейчас кластер подготовки квалифицированных рабочих для горнорудных профессий на Камчатке – лучший на Дальнем Востоке.

Развитие университета – задача принципиальная. Я хочу поблагодарить федеральное правительство. Мы включены в программу "Приоритет-2030", реализуется комплекс научных исследований, и университет становится точкой сборки специалистов. Например, мы создаем национальный центр компетенций по геотермальной энергетике на компетенциях МГУ, Физтеха, Сколково, Новосибирского института теплотехники, Академии наук. Но площадкой сборки становится наш университет. Потому что мы – природная лаборатория, где можно отработать технологии, а потом уже применять по стране. А мы пользуемся шансом собрать у себя компетенции, начать готовить ребят и проводить исследования.

Еще один пример – программа "Жить и работать на Камчатке". Мы ее сейчас запускаем. Сейчас службы занятости – современные учреждения, на базе которых работает молодежный кадровый центр. Мы фокусируемся на работе с теми ребятами, которые учатся как на Камчатке, так и на "материке", в центральных вузах страны, чтобы был сформирован понятный алгоритм, начиная со стажировок и заканчивая первым местом работы и последующей карьерной траекторией на Камчатке.

Это в любом случае "штучная" работа, но поскольку у нас численность населения небольшая, мы каждого молодого человека, можем фактически сопроводить за ручку. И именно такую работу мы будем усиливать на базе кадрового центра Камчатского края.

– Камчатка изолирована от энергосистемы России. Как осуществляется бесперебойное энергоснабжение?

– Мы уходим от использования мазутного топлива, завозного, дорогого и не экологичного – и переходим на сжиженный природный газ. Камчатка будет первым регионом в стране, в котором СПГ станет основным источником энергии. Мы сейчас уже строим терминал по приемке СПГ. А огромный хаб по перевалке у нас на Камчатке уже создан. В 2027 году мы должны уйти от мазутной зависимости.

Также мы наращиваем использование возобновляемых источников энергии. Камчатка – уже лидер по стране по доле таких источников в энергобалансе. У нас есть геотермальная энергетика и, в перспективе, приливная энергетика. Идет проектирование второй очереди Мутновской геотермальной электростанции, принципиальное решение принято.

– Какие успехи в 2025 году продемонстрировал агросектор?

– Главный успех – это, безусловно, открытие круглогодичного тепличного комплекса. Теперь закрываем потребности по яйцу благодаря нашей птицефабрике. Практически закрыли их по молочной продукции, свинине.