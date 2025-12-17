"Триколор" и "Роскосмос" подписали соглашение о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и российский оператор спутникового телевидения "Триколор" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба последней компании.



Церемония прошла в среду в Москве. Документ скрепляет долгосрочное партнерство организаций в области популяризации космической деятельности, развития космических и спутниковых технологий.



В рамках совместной работы "Триколор" и "Роскосмос" намерены сосредоточить усилия в нескольких ключевых направлениях. Основным из них станет популяризация отечественной космической отрасли через создание совместного контента, а также организацию и проведение культурных и социально значимых мероприятий. Кроме того, стороны договорились о партнерстве в деле сохранения объектов наследия советской и российской космонавтики.



Меморандум скрепили подписями председатель Совета директоров НАО "Национальная спутниковая компания" (бренд "Триколор") Андрей Ткаченко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"Партнерство с “Роскосмосом” — это логичный шаг для нашей компании, поскольку “Триколор” и космос неразрывно связаны уже 20 лет. Мы несомненно видим эффективность совместной работы “Триколор” и “Роскосмоса” и, подписывая соглашение, открываем следующую главу общей миссии — делать космос ближе и понятнее для жителей всей России", — приводит пресс-служба слова Ткаченко.



Соглашение закрепляет успешный опыт совместной работы "Триколор" и "Роскосмоса" на протяжении последнего года: в апреле состоялся запуск брендированной ракеты, который посмотрело почти 4 миллиона зрителей. В августе вышел клип на композицию певицы Bearwolf "Ты непобедим", снятый на территории ЦАГИ. А в ноябре прошел конкурс дизайна "народного" шеврона космической миссии, который прямо сейчас украшает форму космонавтов, находящихся на МКС.