В Сочи арестовали отца и дочь, собиравших информацию о ВС России
В Сочи арестовали отца и дочь, собиравших информацию о ВС России - РИА Новости, 17.12.2025
В Сочи арестовали отца и дочь, собиравших информацию о ВС России
Отец и дочь, собиравшие информацию о ВС РФ и планировавшие уехать воевать за Украину, которых задержали в Сочи, арестованы, сообщили РИА Новости в УФСБ по... РИА Новости, 17.12.2025
В Сочи арестовали отца и дочь, собиравших информацию о ВС России
В Сочи арестовали отца и дочь, планировавших уехать воевать за Украину