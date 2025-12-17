Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России
09:48 17.12.2025 (обновлено: 12:35 17.12.2025)
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России - РИА Новости, 17.12.2025
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших информацию о российских войсках и планировавших уехать воевать на стороне ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:48:00+03:00
2025-12-17T12:35:00+03:00
россия
украина
сочи
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
вооруженные силы украины
россия
украина
сочи
"Не попал в ВСУ из-за долгов". Задержанный житель Кубани о том, как собирался поехать на Украину
Не попал в ВСУ из-за долгов. Задержанный рассказал, что хотел уехать на Украину через Грузию, но из-за долгов не мог пересечь границу, поэтому занялся подпольной деятельностью.
россия, украина, сочи, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Сочи, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России

В Сочи задержали отца и дочь, планировавших уехать воевать за Украину

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Сочи задержали отца и дочь, собиравших информацию о российских войсках и планировавших уехать воевать на стороне ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно с СГБ Республики Абхазия <...> задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России", — говорится в заявлении.
По данным следователей, отец и дочь по своей инициативе связались с представителями украинской террористической организации в Telegram. После получения инструкций они стали осуществлять пособническую деятельность и собирать информацию о действующих российских военнослужащих.
Как признался один из задержанных, он вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар туда-обратно и передавал противнику данные ПВО.
Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на него, а также об организации деятельности террористической организации.
Россия Украина Сочи Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Происшествия Вооруженные силы Украины
 
 
