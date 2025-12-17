В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Сочи задержали отца и дочь, собиравших информацию о российских войсках и планировавших уехать воевать на стороне ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ.

ГУР МО Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России", — говорится в заявлении. "Федеральной службой безопасности совместно с СГБ Республики Абхазия <...> задержаны граждане России , намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемоговоенизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России", — говорится в заявлении.

По данным следователей, отец и дочь по своей инициативе связались с представителями украинской террористической организации в Telegram. После получения инструкций они стали осуществлять пособническую деятельность и собирать информацию о действующих российских военнослужащих.

Как признался один из задержанных, он вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар туда-обратно и передавал противнику данные ПВО.