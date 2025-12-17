В Смоленской области пресекли деятельность ОПГ, лишавшей людей жилья

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Деятельность преступного сообщества из 10 человек, в том числе нотариусов, занимавшихся незаконным завладением недвижимости граждан, пресекли в Смоленской области, Деятельность преступного сообщества из 10 человек, в том числе нотариусов, занимавшихся незаконным завладением недвижимости граждан, пресекли в Смоленской области, информирует УМВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации), участие в нем, в том числе с использованием служебного положения) в отношении 10 жителей Смоленской области и неустановленных лиц", - говорится в сообщении УМВД.

Отмечается, что задержание проводилось сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ.

Установлено, что двое местных жителей 1971 и 1983 года рождения не позднее 2004 года создали и возглавили преступное сообщество, в которое входили также нотариусы Темкинского и Гагаринского нотариальных округов Смоленской области. Сообщество характеризовалось наличием руководителей, сплоченностью и организованностью, сложной внутренней структурой, соблюдением мер конспирации и безопасности, отмечают в полиции. Финансирование ОПГ осуществлялось из средств, добытых преступным путем.

Сообщается, что подозреваемые подыскивали владельцев недвижимости из числа социально не защищенных граждан, а также ведущих асоциальный образ жизни.

"Под предлогом оказания риелторской помощи в сделках с недвижимостью они обманным путем перерегистрировали дома и квартиры граждан на третьих лиц, в том числе нотариусов, в обязанности которых входила выдача доверенностей без участия и волеизъявления самих доверителей на право распоряжения их имуществом. Обманутых граждан, лишенных недвижимого имущества, переселяли во временные жилища", - информирует УМВД.

Жилье участники ОПГ продавали и деньги забирали себе. По данным полиции, жертвами преступной деятельности фигурантов стали не менее 20 граждан. Общий ущерб для потерпевших составил свыше 36 миллионов рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста. Отмечается, что следователи не исключают, что эпизодов преступной деятельности может быть больше.