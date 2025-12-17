https://ria.ru/20251217/smi-2062584638.html
Bloomberg: Бессент обсудил антироссийские санкции с европейскими послами
Bloomberg: Бессент обсудил антироссийские санкции с европейскими послами - РИА Новости, 17.12.2025
Bloomberg: Бессент обсудил антироссийские санкции с европейскими послами
Министр финансов США Скотт Бессент обсуждал планы по возможному введению санкций против РФ на встрече с европейскими послами на текущей неделе, передает... РИА Новости, 17.12.2025
