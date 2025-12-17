Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высокопоставленный участник обсуждений по вопросам использования замороженных российских активов в ЕС признался, что хотел плакать, так как шансы договориться стали еще меньше, пишет издание Politico.

В понедельник глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС заявила, что дискуссия в Евросоюзе по использованию активов РФ идет сложно и невозможно оценить ее исход.

"Я хотел плакать", - поделился с изданием эмоциями от переговоров в Брюсселе неназванный чиновник.

Издание отмечает, что европейские чиновники в ходе последних обсуждений все чаще стали поднимать вопрос применения по теме российских активов голосования квалифицированным большинством, игнорируя возражения некоторых стран. Однако в ЕС опасаются, что это еще больше разделит и без того раздробленный блок и приведет его к настоящему кризису.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".