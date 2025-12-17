https://ria.ru/20251217/smi-2062558158.html
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами - РИА Новости, 17.12.2025
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
Высокопоставленный участник обсуждений по вопросам использования замороженных российских активов в ЕС признался, что хотел плакать, так как шансы договориться... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:48:00+03:00
2025-12-17T10:48:00+03:00
2025-12-17T10:48:00+03:00
в мире
россия
брюссель
москва
кайя каллас
евросоюз
politico
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251217/aktivy-2062537519.html
https://ria.ru/20251217/es-2062530210.html
россия
брюссель
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, москва, кайя каллас, евросоюз, politico, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
Politico: еврочиновник, обсуждавший изъятие российских активов, хотел плакать
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высокопоставленный участник обсуждений по вопросам использования замороженных российских активов в ЕС признался, что хотел плакать, так как шансы договориться стали еще меньше, пишет издание Politico.
В понедельник глава евродипломатии Кая Каллас
по итогам заседания глав МИД стран ЕС
заявила, что дискуссия в Евросоюзе по использованию активов РФ
идет сложно и невозможно оценить ее исход.
"Я хотел плакать", - поделился с изданием эмоциями от переговоров в Брюсселе
неназванный чиновник.
Издание отмечает, что европейские чиновники в ходе последних обсуждений все чаще стали поднимать вопрос применения по теме российских активов голосования квалифицированным большинством, игнорируя возражения некоторых стран. Однако в ЕС опасаются, что это еще больше разделит и без того раздробленный блок и приведет его к настоящему кризису.
Еврокомиссия
пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева
. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина
условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.