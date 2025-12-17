Рейтинг@Mail.ru
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами - РИА Новости, 17.12.2025
10:48 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/smi-2062558158.html
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами - РИА Новости, 17.12.2025
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
Высокопоставленный участник обсуждений по вопросам использования замороженных российских активов в ЕС признался, что хотел плакать, так как шансы договориться... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:48:00+03:00
2025-12-17T10:48:00+03:00
https://ria.ru/20251217/aktivy-2062537519.html
https://ria.ru/20251217/es-2062530210.html
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами

Politico: еврочиновник, обсуждавший изъятие российских активов, хотел плакать

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высокопоставленный участник обсуждений по вопросам использования замороженных российских активов в ЕС признался, что хотел плакать, так как шансы договориться стали еще меньше, пишет издание Politico.
В понедельник глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС заявила, что дискуссия в Евросоюзе по использованию активов РФ идет сложно и невозможно оценить ее исход.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России
Вчера, 07:42
"Я хотел плакать", - поделился с изданием эмоциями от переговоров в Брюсселе неназванный чиновник.
Издание отмечает, что европейские чиновники в ходе последних обсуждений все чаще стали поднимать вопрос применения по теме российских активов голосования квалифицированным большинством, игнорируя возражения некоторых стран. Однако в ЕС опасаются, что это еще больше разделит и без того раздробленный блок и приведет его к настоящему кризису.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
Вчера, 06:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
