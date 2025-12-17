Рейтинг@Mail.ru
10:16 17.12.2025
Ситуация с российскими активами может подорвать репутацию ЕС, пишут СМИ
в мире, россия, украина, бельгия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Ситуация с российскими активами может подорвать репутацию ЕС, пишут СМИ

Politico: неспособность ЕС договориться об изъятии активов РФ станет катастрофой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что неспособность Евросоюза договориться по вопросу изъятия замороженных российских активов на нужды Киева будет иметь катастрофические последствия для репутации ЕС, пишет издание Politico.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в ЕС начинают ругаться между собой по вопросу, можно ли своровать российские деньги. При этом, как отметил министр, здравые голоса пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя. Лавров также отмечал, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов
16 декабря, 16:19
"Неспособность будет катастрофой для положения ЕС в мире... учитывая то, какой посыл это будет иметь. Не только для задиристой администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в статье издания под названием "Проблема Европы - это не Бельгия, а Трамп".
При этом в статье отмечается, что США в своей новой стратегии нацбезопасности зафиксировали намерение поддерживать евроскептиков.
Ранее издание сообщало, что постпреды стран ЕС все еще не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. В частности, страна не согласилась на три предложенные Евросоюзом гарантии.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
 
