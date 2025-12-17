Рейтинг@Mail.ru
Следователей НАБУ шокировали масштабы коррупционной схемы в энергетике - РИА Новости, 17.12.2025
12:54 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/sledovateli-2062604792.html
Следователей НАБУ шокировали масштабы коррупционной схемы в энергетике
Следователей НАБУ шокировали масштабы коррупционной схемы в энергетике - РИА Новости, 17.12.2025
Следователей НАБУ шокировали масштабы коррупционной схемы в энергетике
Масштабы расследуемой коррупционной схемы в энергетике на Украине шокировали следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:54:00+03:00
2025-12-17T12:54:00+03:00
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
Следователей НАБУ шокировали масштабы коррупционной схемы в энергетике

Абакумов назвал масштабы коррупционной схемы в энергетике на Украине шокирующими

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Масштабы расследуемой коррупционной схемы в энергетике на Украине шокировали следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
"Масштаб этой истории нас самих очень удивил, когда мы полностью ее разобрали. И именно это внутреннее "шоковое осознание" масштаба схемы заставляет нас быть еще более взвешенными и осторожными в публичных комментариях", - заявил Абакумов журналистам агентства РБК-Украина.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело Миндича
 
 
