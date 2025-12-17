В "Сколково" построят три станции Филевской линии метро

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три станции Филевской линии Московского метрополитена и новые производственные, образовательные и культурные объекты рядом с ними возведут на территории инновационного центра (ИЦ) "Сколково", еще две станции данной "голубой ветки" городской подземки построят в пределах МКАД, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания попечительского совета Фонда "Сколково" под руководством заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Мы предлагаем принять решение о строительстве метрополитена в "Сколково" и продлить Филевскую линию. Это строительство двух станций на территории Москвы до МКАД и трех станций после МКАД, которые… будут располагаться в [ИЦ] "Сколково" непосредственно. Таким образом, вся Филевская линия будет состоять из 18 станций метрополитена, и это примерно 35-40 минут до центра города [от ИЦ "Сколково"]. То есть это дополнительная такая серьезная транспортная обеспеченность, транспортные возможности, которые могут дать возможность нам спокойно, динамично развивать эту территорию без ожидания какого-то страшного транспортного коллапса", - сказал Собянин в ходе презентации градостроительного плана развития территории ИЦ.

Он констатировал, что новый градостроительный план развития "Сколково" тесно связан с будущими станциями метро - вокруг станций метрополитена сконцентрировано более активное развитие деловой части.

Мэр подчеркнул, что с учетом и динамики развития и параметров застройки, после реализации проекта здесь будет учиться, работать и проживать 100 тысяч человек.

"Если взять обычный 100-тысячный район Москвы, то это, условно, 70 тысяч проживающих, 30 тысяч рабочих мест. Здесь все наоборот: 70 тысяч рабочих мест и 17 тысяч проживающих и плюс студенты", - пояснил Собянин, добавив, что такая концентрация рабочих больше характерна для города с населением 200 тысяч человек.

По его словам, "Сколково" уже превращается в такой полноценный район Москвы.

"[Сегодня это] мини-город… с 28 тысячами специалистов, проживающих здесь граждан. И мы видим, что проект, несмотря на определенные сложности, [ИЦ] активно развивается. И даже то, что в стройке, проектировании находится сопоставимый объем с тем, что уже было построено, говорит о том, что динамика, развитие будет продолжаться. В соответствии с Вашим (Медведева - ред.) поручением… Москва сделала апгрейд (улучшение - ред.) градплана развития "Сколково", генерального плана, и проанализировала эффективность использования территорий. В результате мы определили для себя несколько направлений: это улучшение транспортной доступности, повышение качества городской среды и развитие разнообразия функций на территории "Сколково", - заявил мэр.

Согласно представленному на заседании градплану, территорию ИЦ "Сколково" концептуально поделили на три части.

"Первая часть - это северная часть, возле Сколтеха (Сколковского института науки и технологий - ред.), которая сама по себе начинает генерировать большую высотность офисов, технопарков и частично жилья, которые остаются в тех параметрах, которые были, и что очень важно, у нас есть возможность активно развивать вторую очередь Сколтеха. Параметры (объемы строительства) - где-то 150 тысяч квадратных метров. Первая часть (очередь строительства - ред.), напомню, была 136 тысяч квадратных метров. Таким образом, максимально приближенная к станции метрополитена, она уже будет выглядеть совсем по-другому, более привлекательной", - отметил Собянин, заверив, что правительство Москвы будет активно помогать развитию материальной составляющей института.

Центральная часть ИЦ расположена близ другой станции метрополитена, которую планируется возвести со стороны Минского шоссе.

"В сочетании с расположенной на противоположной стороне станции МЦД-1 они будут образовывать серьезный транспортный центр. В связи с этим предлагается использовать прилегающие территории для строительства современного экспоцентра площадью 168 тысяч квадратных метров, который будет включать выставочную зону, конгресс-зону, общественную, торговую, гостиницу, и будет некой архитектурной доминантой", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что в этом году была открыта первая очередь кластера видеоигр и анимации, открытие второй очереди намечено на 2026 год.

"Рядом с этим кластером находится так называемый "преподавательский" квартал, недостроенный. Он был выкуплен инвесторами, и предлагается создать на его базе колледж, который как раз будет готовить специалистов для компаний в сфере креативных индустрий и высоких технологий", - внес предложение мэр.

Третью станцию возведут в южной части ИЦ "Сколково", где находится Международный медицинский кластер (ММК). Здесь планируется возвести арендное жилье для семей работников ИЦ и компаний-резидентов ММК. Также на территории медкластера будет построен медицинский колледж.

"В самой территории медкластера площадь достройки увеличивается до 1 миллиона 302 тысяч [квадратных метров]. Прирост достаточно большой за счет перераспределения части медицинских площадей… Мы предлагаем высвобожденную территорию предоставить для размещения научно-производственных, общественно-деловых объектов, образовательных объектов и арендного жилья", - заявил Собянин.

По его словам, первые этажи зданий при проектировании новых технопарков и зданий будут коммерчески-активными.

"Это рестораны, магазины, аптеки, банки, салоны и так далее. Основной градостроительной идеей дальнейшего развития является формирование самодостаточной городской территории, то есть по сути - город в городе. Это прежде всего максимальное разнообразие функций, чтобы резиденты ИЦ имели максимально благоприятные условия для учебы, работы, творчества и отдыха. Общая площадь научно-производственной деловой инфраструктуры, таким образом, увеличивается с 1,847 миллиона до 2,539 миллиона - на 692 тысячи [квадратных метров]. То есть главное предназначение "Сколково" - научно-инновационный функционал мы в значительной степени увеличим, даже оптимизируя некоторые другие направления", - резюмировал он.

Медведев заключил, что проект ИЦ "Сколково" уникален не только для России, но и для всего мира.

"Нигде такой плотности действительно почти нельзя достичь", - сказал зампредседателя СБ РФ.

Также он заметил, что запуск новых станций метро повысит инвестиционную привлекательность центра.