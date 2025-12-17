https://ria.ru/20251217/situatsija-2062627361.html
Путин оценил геополитическую ситуацию в мире
Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов - критической, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: геополитическая ситуация в мире остается напряженной