Мишустин рассказал, сколько россиян оформили самозапрет на новые сим-карты
Почти 800 тысяч человек в России установили самозапрет на оформление новых сим-карт, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:36:00+03:00
Почти 800 тысяч человек в РФ установили самозапрет на оформление сим-карт