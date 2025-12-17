Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, сколько россиян оформили самозапрет на новые сим-карты - РИА Новости, 17.12.2025
15:36 17.12.2025
Мишустин рассказал, сколько россиян оформили самозапрет на новые сим-карты
Мишустин рассказал, сколько россиян оформили самозапрет на новые сим-карты
михаил мишустин
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти 800 тысяч человек в России установили самозапрет на оформление новых сим-карт, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Практически 800 тысяч человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
Председатель правительства также отметил, что свыше 20 миллионов человек установили самозапрет на получение потребительских займов.
