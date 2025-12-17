Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев

https://ria.ru/20251217/sim-karta-2062617417.html
Идентификацию для оформления сим-карт в соответствии с новыми требованиями российского законодательства прошли 4,5 миллиона иностранных граждан, заявил замглавы РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Идентификацию для оформления сим-карт в соответствии с новыми требованиями российского законодательства прошли 4,5 миллиона иностранных граждан, заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время заседания общественного совета при министерстве.
"А 4,5 миллиона иностранных граждан прошли идентификацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказал Угнивенко.
С 1 января иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты в России
только при посещении офиса оператора связи, а один человек может зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Согласно новым правилам, для заключения договора требуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.
Для иностранцев также стало обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).