17.12.2025
13:32 17.12.2025
Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев
Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев
Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев
Идентификацию для оформления сим-карт в соответствии с новыми требованиями российского законодательства прошли 4,5 миллиона иностранных граждан, заявил замглавы РИА Новости, 17.12.2025
россия, общество
Россия, Общество
Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев

Минцифры: 4,5 млн иностранцев прошли идентификацию для оформления сим-карт

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Идентификацию для оформления сим-карт в соответствии с новыми требованиями российского законодательства прошли 4,5 миллиона иностранных граждан, заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время заседания общественного совета при министерстве.
"А 4,5 миллиона иностранных граждан прошли идентификацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказал Угнивенко.
С 1 января иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек может зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Согласно новым правилам, для заключения договора требуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.
Для иностранцев также стало обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
28 ноября, 13:44
 
Россия Общество
 
 
