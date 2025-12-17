Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Идентификацию для оформления сим-карт в соответствии с новыми требованиями российского законодательства прошли 4,5 миллиона иностранных граждан, заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время заседания общественного совета при министерстве.