Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов - РИА Новости, 17.12.2025
04:55 17.12.2025 (обновлено: 05:56 17.12.2025)
Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов
Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов - РИА Новости, 17.12.2025
Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из Советского Союза РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
энтони альбанезе
сидней
австралия
новый южный уэльс
Новости
в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе
В мире, Сидней, Австралия, Новый Южный Уэльс, Энтони Альбанезе
Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов

Альбанезе назвал героями погибших при теракте в Сиднее русскоязычных иммигрантов

© AP Photo / Mark BakerПолиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из Советского Союза Реувена Моррисона, которые погибли, когда пытались остановить террористов в Сиднее.
"Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман... Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины... Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои", — заявил Альбанезе, видео было опубликовано телеканалом Sky News Australia.
Уроженец СССР отвлекает стреляющих террористов в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
15 декабря, 17:18
Ранее издание Guardian сообщало, что семейная пара русскоязычных иммигрантов Борис и София Гурман первыми попыталась обезоружить стрелков, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее, супруги погибли в результате теракта. Телеканал Sky News сообщал, что погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, отвлекая внимание стрелка.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
Борис и София Гурман, предположительно ставшие первыми жертвами теракта на пляже Бондай в Сиднее, были не единственными, кто пытался обезвредить нападавших. В воскресенье австралийский портал news.com.au со ссылкой на видео, опубликованное пользователями соцсети X, заявлял, что прохожий обезоружил террориста на пляже в Сиднее. На видеозаписи видно, как мужчина отбирает оружие у подозреваемого. По информации портала, прохожим оказался 43-летний продавец фруктов, беженец из Сирии, мусульманин по имени Ахмед Фаит аль-Ахмед. Телеканал 7news уточнил, что аль-Ахмед был ранен в результате происшествия. Альбанезе лично посетил раненого в больнице, поблагодарил его и крепко пожал руку.
Австралийский телеканал ABC в понедельник сообщал, что в синагоге в Колфилде, который является крупным еврейским районом с большой общиной недалеко от Мельбурна в Австралии, собрались более двух тысяч человек, в том числе политики лейбористской и либеральной партий страны, чтобы почтить память жертв теракта.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Предполагаемый исполнитель теракта на пляже в Австралии вышел из комы
Вчера, 12:11
 
В миреСиднейАвстралияНовый Южный УэльсЭнтони Альбанезе
 
 
