ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана, с таким утверждением выступил начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович, его слова приводит SVT Nyheter.

"Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей <…> находятся военнослужащие в форме", — заявил он.