ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана - РИА Новости, 17.12.2025
06:40 17.12.2025 (обновлено: 06:41 17.12.2025)
ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана
ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана - РИА Новости, 17.12.2025
ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана
На нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана, с таким утверждением выступил начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T06:40:00+03:00
2025-12-17T06:41:00+03:00
в мире
россия
швеция
балтийское море
владимир путин
василий небензя
оон
евросоюз
россия
швеция
балтийское море
в мире, россия, швеция, балтийское море, владимир путин, василий небензя, оон, евросоюз
В мире, Россия, Швеция, Балтийское море, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана

Представитель ВМС Швеции Петкович: на идущих из России танкерах появилась охрана

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Швеции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана, с таким утверждением выступил начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович, его слова приводит SVT Nyheter.
"Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей <…> находятся военнослужащие в форме", — заявил он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас обсудит с главами МИД ЕС меры против российского "теневого флота"
20 ноября, 10:44
Петкович также выступил с утверждением, что ВМФ России якобы усилил присутствие в Балтийском море, вероятно, с целью защиты танкеров. Он добавил, что не видит в этом никакого повода для беспокойства.
На прошлой неделе портал Euractiv сообщил со ссылкой на документ, к которому он получил доступ, что Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России".
Как ранее заявил российский МИД, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления Парижа по якобы российскому "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России
20 октября, 18:02
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
13 ноября, 03:48
 
В миреРоссияШвецияБалтийское мореВладимир ПутинВасилий НебензяООНЕвросоюз
 
 
