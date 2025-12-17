ВМС Швеции заявили, что на идущих из России танкерах якобы появилась охрана

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана, с таким утверждением выступил начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович, его слова приводит SVT Nyheter.
"Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей <…> находятся военнослужащие в форме", — заявил он.
Петкович также выступил с утверждением, что ВМФ России якобы усилил присутствие в Балтийском море, вероятно, с целью защиты танкеров. Он добавил, что не видит в этом никакого повода для беспокойства.
На прошлой неделе портал Euractiv сообщил со ссылкой на документ, к которому он получил доступ, что Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России".
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
