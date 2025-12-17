Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в новосибирской школе

НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Министерство образования Новосибирской области взяло под контроль ситуацию с выявлением туберкулеза в одной из школ Новосибирска, сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен.

"Министерство образования держит ситуацию в школе на строгом контроле, регулярно запрашивает информацию у… ведомств (мэрии, облминздрава и управления Роспотребнадзора – ред.)", - сообщили в минобразования региона.

По данным мэрии, в школе проводятся мероприятия по дезинфекции. Всем детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза, а сотрудникам школы - флюорографию.