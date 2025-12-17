Рейтинг@Mail.ru
Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в новосибирской школе - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/shkola-2062514641.html
Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в новосибирской школе
Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в новосибирской школе - РИА Новости, 17.12.2025
Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в новосибирской школе
Министерство образования Новосибирской области взяло под контроль ситуацию с выявлением туберкулеза в одной из школ Новосибирска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:16:00+03:00
2025-12-17T01:16:00+03:00
здоровье - общество
новосибирская область
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eeb29ae7a61c6749ce03422fcc42a15.jpg
https://ria.ru/20251204/tuberkulez-2059823408.html
https://ria.ru/20251208/tuberkulez-2060579800.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c72a4bd02d50a16e7eeb1b5afdc838e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Новосибирская область, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в новосибирской школе

Минобразования взяло под контроль случаи туберкулеза в школе №112 Новосибирска

© iStock.com / 12521104Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / 12521104
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Министерство образования Новосибирской области взяло под контроль ситуацию с выявлением туберкулеза в одной из школ Новосибирска, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Роспотребнадзор расследует случай туберкулеза у работника "Черкизово"
4 декабря, 16:49
"Министерство образования держит ситуацию в школе на строгом контроле, регулярно запрашивает информацию у… ведомств (мэрии, облминздрава и управления Роспотребнадзора – ред.)", - сообщили в минобразования региона.
По данным мэрии, в школе проводятся мероприятия по дезинфекции. Всем детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза, а сотрудникам школы - флюорографию.
В горадминистрации поясняли, что школа продолжает работать, так как в соответствии с санитарными правилами и нормами, при выявлении случаев туберкулеза в образовательной организации не предусмотрено закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мурашко рассказал о клинических исследованиях вакцин от туберкулеза
8 декабря, 14:40
 
Здоровье - ОбществоНовосибирская областьНовосибирскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала