"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город». Путин наградил бойцов медалями "Золотая звезда" Героев России
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город». Путин наградил бойцов
медалями "Золотая звезда" Героев России
Церемония прошла в Министерстве обороны. Президент поздравил бойцов и поблагодарил их за доблестную службу.
Звезду Героя из рук верховного главнокомандующего получил командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов и другие бойцы.
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину 11 декабря.
