Рейтинг@Mail.ru
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/seversk-2062755310.html
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город - РИА Новости, 17.12.2025
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город
Путин наградил бойцов медалями "Золотая звезда" Героев России. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:28:00+03:00
2025-12-17T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
валерий герасимов
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062753361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db04d9c115939a4d5dbe4224b4e211a2.jpg
россия
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город». Путин наградил бойцов медалями "Золотая звезда" Героев России
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город». Путин наградил бойцов медалями "Золотая звезда" Героев России Церемония прошла в Министерстве обороны. Президент поздравил бойцов и поблагодарил их за доблестную службу. Звезду Героя из рук верховного главнокомандующего получил командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов и другие бойцы. Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину 11 декабря.
2025-12-17T19:28
true
PT7M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062753361_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e1a910282135834b6bc74b759b0cdae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северск, валерий герасимов, видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Валерий Герасимов, Видео
"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город
Путин наградил бойцов медалями "Золотая звезда" Героев России.
2025-12-17T19:28
true
PT7M30S

"Вы освободили Северск" – значимый для нас русский город

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Путин наградил бойцов медалями "Золотая звезда" Героев России.
Церемония прошла в Министерстве обороны. Президент поздравил бойцов и поблагодарил их за доблестную службу.
Звезду Героя из рук верховного главнокомандующего получил командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов и другие бойцы.
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину 11 декабря.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскВалерий ГерасимовВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала