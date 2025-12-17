https://ria.ru/20251217/seversk-2062729451.html
Путин поблагодарил освободителей Северска за службу
Путин поблагодарил освободителей Северска за службу - РИА Новости, 17.12.2025
Путин поблагодарил освободителей Северска за службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за доблестную службу военнослужащих, принимавших участие в освобождении Северска. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
северск
владимир путин
северск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Северск, Владимир Путин
