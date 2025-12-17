https://ria.ru/20251217/seversk-2062727479.html
Путин рассказал об освобождении Северска
Путин рассказал об освобождении Северска - РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал об освобождении Северска
Вооруженные силы России освободили Северск в сложнейшей обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
россия
Путин рассказал об освобождении Северска
Путин: ВС России освободили Северск в сложнейшей обстановке