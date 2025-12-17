https://ria.ru/20251217/serebro-2062535991.html
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена серебра обновила рекорд - РИА Новости, 17.12.2025
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена на серебро в среду утром растет более чем на 4%, впервые поднявшись выше отметки в 66 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.12.2025
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена серебра превысила отметку в 66 долларов за тройскую унцию