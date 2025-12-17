Рейтинг@Mail.ru
07:20 17.12.2025
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена на серебро в среду утром растет более чем на 4%, впервые поднявшись выше отметки в 66 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.12.2025
2025
Биржевая цена серебра обновила рекорд

Биржевая цена серебра превысила отметку в 66 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин
Гранулированное серебро
Гранулированное серебро. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в среду утром растет более чем на 4%, впервые поднявшись выше отметки в 66 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.14 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,34% к предыдущему закрытию - до 66,07 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 66 долларов.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
14 декабря, 06:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
