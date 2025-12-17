Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал, на чьей стороне Сербия в конфликте Европы и России
06:23 17.12.2025
Вучич рассказал, на чьей стороне Сербия в конфликте Европы и России
Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сербия
россия
европа
александр вучич
оон
в мире, сербия, россия, европа, александр вучич, оон
В мире, Сербия, Россия, Европа, Александр Вучич, ООН
БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Мы на пороге большого конфликта и некоторые спрашивают: Сербия на русской или на европейской стороне? Мы на своей стороне, насколько бы это кому-то не нравилось. Мы потеряли почти 29% населения в Первой мировой войне. Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у на есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными. Люди могут быть спокойны, моя цель – сохранить мир, чтобы наша экономика развивалась", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Еврокомиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна "выбрать сторону".
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Сербия не будет участвовать в саммите ЕС - Западные Балканы, заявил Вучич
