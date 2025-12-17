Вулин объяснил, почему Сербия не участвует в саммите в Брюсселе

БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Сербия не участвует в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, чтобы не становиться частью коалиции Евросоюза против России, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По его словам, война ЕС против России "до последнего украинца" должна стать войной "до последнего балканца", а Сербия не желает в этом участвовать.