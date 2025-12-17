Рейтинг@Mail.ru
Вулин объяснил, почему Сербия не участвует в саммите в Брюсселе
13:13 17.12.2025
Вулин объяснил, почему Сербия не участвует в саммите в Брюсселе
Вулин объяснил, почему Сербия не участвует в саммите в Брюсселе - РИА Новости, 17.12.2025
Вулин объяснил, почему Сербия не участвует в саммите в Брюсселе
Сербия не участвует в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, чтобы не становиться частью коалиции Евросоюза против России, заявил основатель партии "Движение... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сербия
россия
брюссель
александр вучич
александр вулин
андреас фон бекерат
евросоюз
сербия
россия
брюссель
в мире, сербия, россия, брюссель, александр вучич, александр вулин, андреас фон бекерат, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Россия, Брюссель, Александр Вучич, Александр Вулин, Андреас фон Бекерат, Евросоюз, Еврокомиссия
Вулин объяснил, почему Сербия не участвует в саммите в Брюсселе

Вулин: Сербия не участвует в саммите, чтобы не вступать в коалицию против РФ

БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Сербия не участвует в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, чтобы не становиться частью коалиции Евросоюза против России, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Сербский президент Александр Вучич сообщил во вторник, что представители Сербии впервые за многие годы не примут участия в саммите ЕС-Западные Балканы 17 декабря в Брюсселе, чтобы избежать внешнего давления. Он также отметил, что Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вучич рассказал, на чьей стороне Сербия в конфликте Европы и России
Вчера, 06:23
"Решение президента Александра Вучича о том, что Сербия не участвует на саммите ЕС-Западные Балканы, - это решение государственного деятеля, которое не будет поддержано большинством членов правительства Сербии, но получит поддержку подавляющего большинства сербов. К счастью, министры промолчат, а сербы будут говорить. Саммит ЕС-Западные Балканы без Сербии - это открытое собрание вассалов ЕС с единственной целью – обуздать Сербию. Темой будет не расширение ЕС, а Сербия и ее отказ становиться частью военной коалиции против РФ", - цитирует пресс-служба заявление Вулина.
По его словам, война ЕС против России "до последнего украинца" должна стать войной "до последнего балканца", а Сербия не желает в этом участвовать.
"Любое отдаление от ЕС – шаг ближе к Сербии, России и КНР, а евроинтеграция – величайший враг интеграции сербов. Сербия ничего не должна ЕС, а ЕС должен Сербии воплотить Брюссельские соглашения и соблюдать Дейтонские соглашения. Граждан Сербии никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в авантюре вечного сближения с ЕС, приходит время, когда о продолжении пути в ЕС нас спросят на (юридически – ред.) обязывающем референдуме", - подчеркнул бывший замглавы сербского правительства.
Еврокомиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна "выбрать сторону".
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Сербская оппозиция требует от властей отнять NIS у России, заявил Вулин
6 декабря, 21:15
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути ко вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
30 ноября, 17:48
 
В миреСербияРоссияБрюссельАлександр ВучичАлександр ВулинАндреас фон БекератЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
