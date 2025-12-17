https://ria.ru/20251217/senator-2062670193.html
Решение ВС по делу Долиной защитило институт приобретателя, считает сенатор
Решение ВС по делу Долиной защитило институт приобретателя, считает сенатор - РИА Новости, 17.12.2025
Решение ВС по делу Долиной защитило институт приобретателя, считает сенатор
Решение Верховного суда РФ по "делу Долиной" защитило институт добросовестного приобретателя, оно вернет доверие к государственному реестру недвижимости и... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:22:00+03:00
2025-12-17T15:22:00+03:00
2025-12-17T15:24:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251217/lure-2062657625.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Решение ВС по делу Долиной защитило институт приобретателя, считает сенатор
Голов: решение по делу Долиной защитило институт добросовестного приобретателя
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Решение Верховного суда РФ по "делу Долиной" защитило институт добросовестного приобретателя, оно вернет доверие к государственному реестру недвижимости и сделает рынок более цивилизованным, сказал РИА Новости сенатор Олег Голов.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у певицы Ларисы Долиной
квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Главное в решении Верховного суда - это защита института добросовестного приобретателя. Суд подтвердил: если человек честно купил квартиру и проверил документы, он не должен лишаться жилья из-за ошибок или проблем продавца", - сказал законодатель.
По мнению Голова, это решение ВС "вернет доверие к государственному реестру недвижимости и сделает рынок более цивилизованным".
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
.