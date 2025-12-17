Решение ВС по делу Долиной защитило институт приобретателя, считает сенатор

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Решение Верховного суда РФ по "делу Долиной" защитило институт добросовестного приобретателя, оно вернет доверие к государственному реестру недвижимости и сделает рынок более цивилизованным, сказал РИА Новости сенатор Олег Голов.

Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у певицы Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.

"Главное в решении Верховного суда - это защита института добросовестного приобретателя. Суд подтвердил: если человек честно купил квартиру и проверил документы, он не должен лишаться жилья из-за ошибок или проблем продавца", - сказал законодатель.

По мнению Голова, это решение ВС "вернет доверие к государственному реестру недвижимости и сделает рынок более цивилизованным".