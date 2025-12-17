Рейтинг@Mail.ru
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор - РИА Новости, 17.12.2025
14:56 17.12.2025 (обновлено: 14:58 17.12.2025)
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор - РИА Новости, 17.12.2025
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор
Решение Верховного суда РФ по делу квартиры Ларисы Долиной поможет защитить права значительного количества граждан РФ, чьи права были нарушены, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:56:00+03:00
2025-12-17T14:58:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
сергей перминов
дело о квартире долиной
жилье, россия, москва, лариса долина, сергей перминов, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Сергей Перминов, Дело о квартире Долиной
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор

Перминов: решение ВС по делу Долиной поможет защитить права россиян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение Верховного суда РФ по делу квартиры Ларисы Долиной поможет защитить права значительного количества граждан РФ, чьи права были нарушены, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Очевидно, что подходы, сформулированные профильной коллегией Верховного суда РФ, помогут защитить права значимого количества граждан страны, добивающихся восстановления нарушенных прав", - сказал Перминов.
Полагаю, что компетенции Верховного Суда и его профильных коллегий хватит для того, чтобы дать исчерпывающую оценку произошедшему.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной
Вчера, 14:53
 
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаСергей ПерминовДело о квартире Долиной
 
 
