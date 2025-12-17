Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение Верховного суда РФ по делу квартиры Ларисы Долиной поможет защитить права значительного количества граждан РФ, чьи права были нарушены, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.

Полагаю, что компетенции Верховного Суда и его профильных коллегий хватит для того, чтобы дать исчерпывающую оценку произошедшему.