Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор
Решение Верховного суда РФ по делу квартиры Ларисы Долиной поможет защитить права значительного количества граждан РФ, чьи права были нарушены, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:56:00+03:00
2025-12-17T14:56:00+03:00
2025-12-17T14:58:00+03:00
жилье, россия, москва, лариса долина, сергей перминов, дело о квартире долиной
Решение по квартире Долиной поможет защитить права россиян, считает сенатор
Перминов: решение ВС по делу Долиной поможет защитить права россиян