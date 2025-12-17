В Совфеде прокомментировали решение Верховного суда по квартире Долиной

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Не стоит спешить с выводами о некомпетентности судей нижестоящих инстанций по "делу Долиной", отмена решений вышестоящим судом - это нормальный рабочий процесс судебной системы, сказал РИА Новости сенатор Олег Голов.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у певицы Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Не стоит спешить с выводами о некомпетентности (судей – ред.). Отмена решений вышестоящей инстанцией - это нормальный рабочий процесс судебной системы, а не повод для созыва ВККС (Высшая квалификационная коллегия судей РФ)", - отметил Голов.
По его словам, дела о мошенничестве с квартирами юридически очень сложны, "здесь сталкиваются интересы двух пострадавших сторон".
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.