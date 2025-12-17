В Совфеде прокомментировали решение Верховного суда по квартире Долиной

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Не стоит спешить с выводами о некомпетентности судей нижестоящих инстанций по "делу Долиной", отмена решений вышестоящим судом - это нормальный рабочий процесс судебной системы, сказал РИА Новости сенатор Олег Голов.

По его словам, дела о мошенничестве с квартирами юридически очень сложны, "здесь сталкиваются интересы двух пострадавших сторон".