В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов - РИА Новости, 17.12.2025
12:51 17.12.2025
В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов
В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов
2025
россия, андрей луговой, госдума рф, общество
Россия, Андрей Луговой, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с РИА Новости предложил установить лимит для мигрантов, согласно которому им можно будет обслуживаться в России только в одном банке и иметь один банковский счет.
Луговой указал на тенденцию, согласно которой растет число иностранных граждан, не только мигрантов, которых используют в качестве дропов (подставного лица - ред.). По его словам, такие граждане приезжают в Россию только для того, чтобы открыть банковские счета, так называемые "самолетные" и "автобусные" туры, и передать их в управление преступникам, далее они уезжают обратно. Депутат добавил, что таких дропов уже не привлечь к уголовной ответственности.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
По делу о выдаче поддельных сертификатов мигрантам вынесли приговор
16 декабря, 18:43
"Или приезжают опять же люди, которые в качестве мигрантов. Они нуждаются в деньгах. Они не всегда понимают, что делают, а у нас никаких ограничений нет. В любой банк приди, открой счет и получишь карту. И они открывают одну, две, три, десять, пятнадцать таких счетов... большое количество. И передают в управление... Поэтому мы предлагаем сделать какой-то лимит для мигрантов. Мне кажется, если мигрант приехал сюда на работу, он едет сюда по определенной заявке, работает в одном месте. И предложить такой вариант, что один мигрант - один банк, один банковский счет", - сказал Луговой.
Парламентарий считает, что если данное ограничение будет введено, то вся проблема с использованием преступниками мигрантов в качестве подставных лиц, то есть дропов, исчезнет.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
10 декабря, 12:25
 
Россия Андрей Луговой Госдума РФ Общество
 
 
