В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с РИА Новости предложил установить лимит для мигрантов, согласно которому им можно будет обслуживаться в России только в одном банке и иметь один банковский счет.

"Или приезжают опять же люди, которые в качестве мигрантов. Они нуждаются в деньгах. Они не всегда понимают, что делают, а у нас никаких ограничений нет. В любой банк приди, открой счет и получишь карту. И они открывают одну, две, три, десять, пятнадцать таких счетов... большое количество. И передают в управление... Поэтому мы предлагаем сделать какой-то лимит для мигрантов. Мне кажется, если мигрант приехал сюда на работу, он едет сюда по определенной заявке, работает в одном месте. И предложить такой вариант, что один мигрант - один банк, один банковский счет", - сказал Луговой.