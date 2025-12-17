https://ria.ru/20251217/schet-2062603487.html
В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов
В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов
россия, андрей луговой, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с РИА Новости предложил установить лимит для мигрантов, согласно которому им можно будет обслуживаться в России только в одном банке и иметь один банковский счет.
Луговой
указал на тенденцию, согласно которой растет число иностранных граждан, не только мигрантов, которых используют в качестве дропов (подставного лица - ред.). По его словам, такие граждане приезжают в Россию
только для того, чтобы открыть банковские счета, так называемые "самолетные" и "автобусные" туры, и передать их в управление преступникам, далее они уезжают обратно. Депутат добавил, что таких дропов уже не привлечь к уголовной ответственности.
"Или приезжают опять же люди, которые в качестве мигрантов. Они нуждаются в деньгах. Они не всегда понимают, что делают, а у нас никаких ограничений нет. В любой банк приди, открой счет и получишь карту. И они открывают одну, две, три, десять, пятнадцать таких счетов... большое количество. И передают в управление... Поэтому мы предлагаем сделать какой-то лимит для мигрантов. Мне кажется, если мигрант приехал сюда на работу, он едет сюда по определенной заявке, работает в одном месте. И предложить такой вариант, что один мигрант - один банк, один банковский счет", - сказал Луговой.
Парламентарий считает, что если данное ограничение будет введено, то вся проблема с использованием преступниками мигрантов в качестве подставных лиц, то есть дропов, исчезнет.