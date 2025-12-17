Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными

Он добавил, что в его задание также входило слежение за зданием рядом с военной прокуратурой.

"Вот в 9 утра надо быть уже опять в центре. Надо было откровенно с купленным же телефоном смотреть за воротами, наблюдать здание рядом с военной прокуратурой. И как бы без опознавательных знаков, но понятно, что там двигаются военные", - сказал Чистяков.