Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными - РИА Новости, 17.12.2025
12:36 17.12.2025
Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными
Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными - РИА Новости, 17.12.2025
Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными
Осужденный за госизмену Чистяков рассказал, что записывал для СБУ номера машин и наблюдал за военнослужащими, соответствующее видео опубликовало ФСБ России. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:36:00+03:00
2025-12-17T12:36:00+03:00
россия
москва
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
москва
РИА Новости
Новости
россия, москва, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Москва, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными

Осужденный за госизмену Чистяков рассказал, что записывал для СБУ номера машин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Осужденный за госизмену Чистяков рассказал, что записывал для СБУ номера машин и наблюдал за военнослужащими, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.
Как сообщили в ведомстве, в результате проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Чистяков Е.В. по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации разведывательного характера в отношении военных объектов московского региона и военнослужащих Минобороны России.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
"В конце октября связались, что... Сможешь съездить недалеко по Москве, с 7 до 8 утра надо посмотреть, какие машины, когда приезжают, записать номера и передать. И посмотреть, где камеры находятся. А может их переписать. Переписал эти вручную номера. Передал", - сказал осужденный за госизмену.
Он добавил, что в его задание также входило слежение за зданием рядом с военной прокуратурой.
"Вот в 9 утра надо быть уже опять в центре. Надо было откровенно с купленным же телефоном смотреть за воротами, наблюдать здание рядом с военной прокуратурой. И как бы без опознавательных знаков, но понятно, что там двигаются военные", - сказал Чистяков.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября, 08:44
 
РоссияМоскваСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
