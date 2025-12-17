Осужденный за госизмену Чистяков признался, что следил за военными

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Осужденный за госизмену Чистяков рассказал, что записывал для СБУ номера машин и наблюдал за военнослужащими, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.
Как сообщили в ведомстве, в результате проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Чистяков Е.В. по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации разведывательного характера в отношении военных объектов московского региона и военнослужащих Минобороны России.
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
"В конце октября связались, что... Сможешь съездить недалеко по Москве, с 7 до 8 утра надо посмотреть, какие машины, когда приезжают, записать номера и передать. И посмотреть, где камеры находятся. А может их переписать. Переписал эти вручную номера. Передал", - сказал осужденный за госизмену.
Он добавил, что в его задание также входило слежение за зданием рядом с военной прокуратурой.
"Вот в 9 утра надо быть уже опять в центре. Надо было откровенно с купленным же телефоном смотреть за воротами, наблюдать здание рядом с военной прокуратурой. И как бы без опознавательных знаков, но понятно, что там двигаются военные", - сказал Чистяков.
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября, 08:44