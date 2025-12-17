Рейтинг@Mail.ru
Сбер запустил сервис такси в ДНР
13:04 17.12.2025 (обновлено: 15:04 17.12.2025)
Сбер запустил сервис такси в ДНР
Сбер запустил сервис такси в ДНР - РИА Новости, 17.12.2025
Сбер запустил сервис такси в ДНР
Сбер совместно с компанией "Телепорт" запустил сервис заказа такси в ДНР, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 17.12.2025
Сбер запустил сервис такси в ДНР

Сбер совместно с компанией "Телепорт" запустил сервис такси в ДНР

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Сбер совместно с компанией "Телепорт" запустил сервис заказа такси в ДНР, сообщили в пресс-службе банка.
"Мы открываем для жителей Донбасса новый уровень повседневного сервиса. Это не просто такси, а удобный и безопасный цифровой инструмент, который делает передвижение по городу предсказуемым и комфортным. Важно и то, что проект создает прозрачные и защищенные условия работы для водителей", - заявил управляющий отделением Сбербанка по ДНР, Запорожской и Херсонской областям Евгений Серяпин.
В Сбере отметили, что запуск сервиса такси является значимым шагом в цифровизации транспортной отрасли ДНР.
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
