Сбер запустил сервис такси в ДНР
Сбер совместно с компанией "Телепорт" запустил сервис заказа такси в ДНР, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:04:00+03:00
донецкая народная республика, донбасс, херсонская область , сбербанк россии, сбер
