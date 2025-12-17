В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле пока не видели сообщений, что США якобы рассматривают вариант новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы эти сообщения пока не видели", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США готовят новый пакет санкций против России и могут объявить о них уже на этой неделе.