В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России
В Кремле пока не видели сообщений, что США якобы рассматривают вариант новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2025
россия, сша, в мире, дмитрий песков
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле пока не видели сообщений, что США якобы рассматривают вариант новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы эти сообщения пока не видели", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США
готовят новый пакет санкций против России
и могут объявить о них уже на этой неделе.
Согласно публикации Блумберг, новые санкции США могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, содействующих операциям по ее продаже.