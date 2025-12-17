Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России
12:25 17.12.2025 (обновлено: 12:31 17.12.2025)
В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России
В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России - РИА Новости, 17.12.2025
В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России
В Кремле пока не видели сообщений, что США якобы рассматривают вариант новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2025
россия, сша, в мире, дмитрий песков
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле не видели сообщений о новых санкциях США против России

В Кремле не видели сообщений о новом варианте санкций США против России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле пока не видели сообщений, что США якобы рассматривают вариант новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы эти сообщения пока не видели", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США готовят новый пакет санкций против России и могут объявить о них уже на этой неделе.
Согласно публикации Блумберг, новые санкции США могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, содействующих операциям по ее продаже.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Новые санкции получат ответ со стороны России, заявило постпредство при ЕС
15 декабря, 22:43
 
Россия США В мире Дмитрий Песков
 
 
