Любые санкции вредят налаживанию отношений России и США, заявил Песков
Любые санкции вредят налаживанию отношений России и США, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2025
Любые санкции вредят налаживанию отношений России и США, заявил Песков
Любые санкции вредят процессу налаживания отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2025
Новости
