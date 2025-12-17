Рейтинг@Mail.ru
Самозапрет на оформление кредитов установили более 20 миллионов человек - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/samozapret-2062707342.html
Самозапрет на оформление кредитов установили более 20 миллионов человек
Самозапрет на оформление кредитов установили более 20 миллионов человек - РИА Новости, 17.12.2025
Самозапрет на оформление кредитов установили более 20 миллионов человек
Самозапрет на оформление кредитов уже установили свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:37:00+03:00
2025-12-17T16:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003044635_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e8a3108f9620d440adc42a01f6388f.jpg
https://ria.ru/20251217/mishustin-2062677611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003044635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af26ebdd9901b4f4e454cd162eb0fbc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Общество
Самозапрет на оформление кредитов установили более 20 миллионов человек

Мишустин: свыше 20 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамозапрет на кредиты через Госуслуги
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самозапрет на кредиты через Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самозапрет на оформление кредитов уже установили свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Практически 800 тысяч человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт. Свыше 20 миллионов - на получение потребительских займов", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений
Вчера, 15:38
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала