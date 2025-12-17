Российские производители продуктов укрепляют позиции на рынке Турции

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Турецкие потребители все чаще выбирают российские продукты питания под зонтичным брендом "Сделано в России", отмечает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Турецкие потребители все чаще отдают предпочтение продуктам питания из России - это товары под брендом "Сделано в России", которые продвигает Российский экспортный центр. В республике уже распробовали российские сладости и соусы, ее рынок активно осваивают производители посуды, макаронных изделий и круп", - сообщает РЭЦ.

В Турции популярна продукция "Объединенных кондитеров". Это шоколад "Бабаевский", "Аленка", кондитерская продукция под маркой "Красный октябрь", "Вдохновение". Экспорт является одним из основных направлений роста компании. Она расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, СНГ и Европе. Основное внимание уделяется долгосрочным партнерствам, локализации ассортимента продукции и развитию дистрибьюторских сетей в регионах, где растет спрос.

Также турецким покупателям пришлась по вкусу линейка соусов от компании Tamaki. Ее продукция популярна среди рестораторов. Спросом пользуются макароны, мука и крупы, растительные масла под торговыми марками "Царь", Green Milk, Dr. Naturi от "Союзпищепрома".

"Ассортимент экспорта из России велик: продукты питания, косметика, фармацевтика, ИТ-решения, оборудование, стройматериалы и другое. Сейчас российский бизнес активно ищет новые возможности, открыт к партнерству и ориентирован на долгосрочные проекты", – цитирует местная газета Sabah представителя национального бренда "Сделано в России" в Турции Тимура Сафина.

Самое известное новогоднее угощение в России - красная икра. На рынке Турции ее хорошо знают благодаря продукции "Лунского моря". Да и салат оливье в республике называют иначе - "русский салат". Популярны не только гастрономические специалитеты из России, но и посуда. В Стамбуле уже есть магазин "Императорского фарфорового завода".

Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Турции: объем импорта составил 35,5 миллиарда долларов в январе-октябре текущего года. Такие данные Турецкого института статистики приводит газета Dünya.

На турецком рынке российские товары расширили присутствие благодаря силе бренда "Сделано в России". За 2025 год эта национальная программа укрепила двустороннее сотрудничество не только через расширение ассортимента российских товаров, но и через поддержку экспортеров, прямые переговоры и участие в отраслевых выставках.

Для турецких импортеров сотрудничество с компаниями, выступающими под зонтичным брендом "Сделано в России", уменьшает риски и облегчает коммуникацию с контрагентами.